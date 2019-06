video Condividi | A.S. 18:10 Loi (NcA) pronto al rientro in Aula



Proclamato il nuovo Consiglio algherese. E´ il primo dei non eletti della Civica "Noi con Alghero" ma già assapora il ritorno nell´aula di via Columbano grazie al valzer delle deleghe assessoriali che premierà certamente il movimento. L´intervista con Alessandro Loi, tra i pochi ad aver aumentato il proprio consenso elettorale rispetto al 2014, che fa i complimenti ai tre candidati sindaco per il profilo mantenuto durante la campagna elettorale.