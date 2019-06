Condividi | M.V. 17:52 Nessuna novità sui nomi dei componenti il nuovo Consiglio comunale di Alghero. A distanza di 8 giorni dal voto arriva finalmente la proclamazione ufficiale del nuovo sindaco Mario Conoci. Occhi già puntati sulle trattative per la composizione della Giunta Conoci proclamato: nessuna novità sui 25 eletti



ALGHERO - Mario Conoci è ufficialmente il nuovo sindaco della città di Alghero. Eletto otto giorni fa, alcune verifiche e conteggi sui voti attribuiti alle singole liste hanno fatto slittare fino ad oggi la proclamazione. Nessuna novità in via Columbano rispetto alle previsioni ufficiose. Tutti gli occhi sono già puntati sulle trattative per la composizione della nuova Giunta, che determinerà comunque un nuovo rimescolamento all'interno dello stesso consiglio [



16 i consiglieri in quota alla nuova Maggioranza di Centrodestra. Marco Di Gangi (Fratelli d’Italia), Nunzio Camerada, Tatiana Argiolas, Peppinetto Musu, Gianni Spano (Forza Italia), Monica Pulina, Giovanni Monti, Leonardo Polo (Lega), Alberto Bamonti (Riformatori) Maria Grazia Salaris, Emiliano Piras, Maurizio Pirisi (Noi per Alghero), Lelle Salvatore e Nina Ansini (Udc), Roberto Trova (Psd'Az). A loro si aggiunge il sindaco Mario Conoci.



All’opposizione attribuiti 9 seggi. Due al Movimento 5 Stelle che conferma in aula Roberto Ferrara e Graziano Porcu, 4 alla lista Civica più votata in città "Per Alghero" con Raimondo Cacciotto, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Ornella Piras, Beniamino Pirisi per il Partito democratico e Valdo Di Nolfo per Sinistra in Comune. A loro si aggiunge il sindaco uscente, Mario Bruno.



