Sono stati quattro i roghi che oggi hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale antincendio coordinati dal Corpo forestale, nelle campagne di Codrongianos, di Villaperuccio, di Cagliari e di Ollolai Quattro incendi feriscono l´Isola



CAGLIARI - Sono stati quattro gli incendi che oggi (lunedì) hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale antincendio coordinati dal Corpo forestale. Il primo, nell'agro del Comune di Codrongianos, in località Melas, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri della Forestale di Anela ed uno della base di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette sul posto dal Corpo forestale delle Stazioni di Ploaghe, Thiesi e Sassari, coadiuvate dai Vigili del fuoco di Sassari, dagli uomini dell'Agenzia Forestas di Osilo (Sant'Antonio), dai Barracelli di Florinas e dai volontari di Osilo (Avis). L’incendio ha bruciato 2,1ettari di terreno incolto (maggior parte), macchia evoluta, bosco di leccio ed essenze resinose. L'incendio è in fase di bonifica a terra.



Il secondo rogo si è registrato in località S'Ettadorgiu de is Eguas, nelle campagne di Villaperuccio, dov'è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri della Forestale di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette sul posto dal Corpo forestale della Stazione di Santadi, coadiuvate dai volontari della Protezione civile di Santadi. L’incendio ha bruciato 0,005ettari di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.20.



Il terzo incendio si è sviluppano nel territorio comunale di Cagliari, in località Mass.A Fulio, vicino agli uffici della Motorizzazione civile, fra la Strada statale 131 dir e la Statale 554. L'intensità del fumo e la vicinanza a due strade particolarmente trafficate, ha reso necessario l'intervento di un elicottero proveniente dalla base elicotteri della Forestale di Pula ed un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette su posto dalla Forestale della Stazione di Sinnai, coadiuvate dal Gruppo Analisi ed uso del fuoco del Cfva di Cagliari, dai Vigili del fuoco di Cagliari, da Forestas (Monastir-Santa Lucia) e dai volontari di Cagliari (Vab Sardegna) e di Quartu Sant'Elena (Nos). L’incendio ha interessato 5-6ettari di terreno incolto e si trova in fase di bonifica a terra.



