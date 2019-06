Condividi | Red 8:17 I Carabinieri della Tenenza di San Teodoro hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare a carico di un uomo già noto alle Forze dell´ordine. I militari gli hanno trovato in casa 95grammi di marijuana, già suddivisa in dosi pronta per lo spaccio e tutto l’occorrente per pesare e suddividere la droga Detenzione e spaccio: denunciato 30enne



SAN TEODORO - Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Siniscola, nell’ambito dei servizi mirati al contrasto dello spaccio ed al consumo di sostanza stupefacente disposti dal Comando Provinciale di Nuoro. I Carabinieri della Tenenza di San Teodoro hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare a carico di un 30enne originario della cittadina costiera orientale, già noto alle Forze dell'ordine.



I militari hanno trovato in casa sua 95grammi di marijuana, già suddivisa in dosi pronta per lo spaccio e tutto l'occorrente per pesare e suddividere la droga. Per questo, l'uomo è stato deferito alla competente Autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tutto il materiale è stato sequestrato.