Da domenica 30 giugno a domenica 14 luglio, le sale della Galleria Bonaire contemporanea, in Via Principe Umberto 39, ospiteranno la personale di Salvatore Esposito. Domenica sera l´inaugurazione Fiore in inverno: mostra ad Alghero



ALGHERO - Domenica 30 giugno, alle 18.30, le sale della Galleria Bonaire contemporanea, in Via Principe Umberto 39, ad Alghero, ospiteranno l'opening di “Fiore in inverno”, la mostra di Salvatore Esposito, artista pittore che ha eletto residenza e studio nelle vicinanze della città da oltre quaranta anni, da quando questo luogo magico e divampante lo investì con tutta la sua carica di natura maestosa. Nato e cresciuto sul mare di Gallipoli, Esposito ne scelse un altro. Un'elezione particolare, che nulla porta dal passato, ma si apre su altre luci e luccichii, altri profumi e silenzi.



Una distesa blu ed una verde sì, però selvaggia e nello stesso tempo più tenera, dotata di una forza attrattiva per numerosi artisti di quel periodo degli Anni Settanta. Salvatore Esposito, classe 1937, non esita a coinvolgere i suoi compagni d'arte in questa emozionante scoperta, e per qualche anno verranno a trovarlo (ed a trovarsi): gli scultori Mauro Staccioli, Hidetoshi Nagasawa, Tony Trotta, e ancora Davide Boriani, Sergio Sermidi, Fernando De Filippi, Igino Panzino ed altri.



La mostra sarà visitabile il venerdì, il sabato e la domenica, dalle 19 alle 21. Gli altri giorni, sarà possibile visitarla su appuntamento, telefonando al numero 347/8953813.