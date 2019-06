Condividi | Red 15:04 Ha scelto di far visita agli anziani come prima uscita pubblica dopo la proclamazione di ieri sera. Il nuovo sindaco di Alghero è stato questa mattina a Fertilia, nell’ex Ostello della gioventù Visita agli anziani: il sindaco Conoci inizia così



ALGHERO - Ha scelto di far visita agli anziani come prima uscita pubblica dopo la proclamazione di ieri sera (lunedì). Questa mattina, il nuovo sindaco di Alghero Mario Conoci è stato a Fertilia, nell’ex Ostello della gioventù.



In una giornata in cui le condizioni meteo rendono ancor più difficile la vita all’interno della struttura, il primo cittadino ha voluto stare vicino agli ospiti per rendersi conto delle condizioni in una fase di criticità come quella di questi giorni. «Far sentire ai nostri anziani la vicinanza dell’Amministrazione comunale è importante per farli capire che sono al centro delle nostre attenzioni», ha detto Conoci nel corso della visita.



Il sindaco ha visitato l’intera struttura con i responsabili della società di gestione e del Settore Servizi sociali per affrontare immediatamente le carenze più evidenti che l’ex Ostello presenta. I tecnici del Comune stanno predisponendo una relazione che consenta di avviare da subito gli interventi necessari.



Nella foto: un momento della visita Commenti ALGHERO - Ha scelto di far visita agli anziani come prima uscita pubblica dopo la proclamazione di ieri sera (lunedì). Questa mattina, il nuovo sindaco di Alghero Mario Conoci è stato a Fertilia, nell’ex Ostello della gioventù.In una giornata in cui le condizioni meteo rendono ancor più difficile la vita all’interno della struttura, il primo cittadino ha voluto stare vicino agli ospiti per rendersi conto delle condizioni in una fase di criticità come quella di questi giorni. «Far sentire ai nostri anziani la vicinanza dell’Amministrazione comunale è importante per farli capire che sono al centro delle nostre attenzioni», ha detto Conoci nel corso della visita.Il sindaco ha visitato l’intera struttura con i responsabili della società di gestione e del Settore Servizi sociali per affrontare immediatamente le carenze più evidenti che l’ex Ostello presenta. I tecnici del Comune stanno predisponendo una relazione che consenta di avviare da subito gli interventi necessari.Nella foto: un momento della visita