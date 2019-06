Condividi | Red 18:08 Nel fine settimana, alcuni controlli della Guardia di finanza e dell´Ispettorato del lavoro in un locale frequentato da giovanissimi ha portato alla denuncia del titolare e di una dipendente, oltre a portare alla sospensione dell’attività Controlli ad Olbia: locale sospeso



OLBIA - Nell’ambito dei controlli disposti dal Comando provinciale di Sassari in sinergia con l’Ispettorato del lavoro di Sassari e pianificati sulla scorta del Protocollo di intesa siglato il 21 dicembre 2017 dai rispettivi Organi di vertice, i finanzieri del Gruppo di Olbia e gli ispettori della Direzione di Sassari hanno eseguito nel fine settimana un importante intervento nel settore del contrasto al lavoro nero ed irregolare ed alla connessa evasione fiscale contributiva nei confronti di un noto locale olbiese, frequentato prevalentemente da giovanissimi. Al termine di un'attività investigativa, scaturita da numerose segnalazioni circa gli eventi organizzati, è stato eseguito nelle prime ore di sabato un controllo delle autorizzazioni e della regolarità delle posizioni lavorative del personale impiegato nel locale.



Nel corso delle operazioni, sono stati identificati, impegnati in attività lavorativa, una decina di dipendenti, sei dei quali risultati totalmente “in nero”. Oltre al recupero della contribuzione previdenziale ed assicurativa evasa, con relativa regolarizzazione e ricostruzione del rapporto di lavoro, verranno irrogate, al termine degli accertamenti da parte dell’Ispettorato del lavoro di Sassari, sanzioni quantificabili in diverse migliaia di euro. Nei confronti del locale sottoposto a controllo, è scattata la sospensione dell’attività imprenditoriale così come previsto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro atteso che una percentuale elevata della forza lavoro è risultata in nero. L’attività dei finanzieri olbiesi ha riguardato anche la repressione dello spaccio di stupefacenti e la verifica del rispetto della normativa in materia di somministrazione di alcolici a soggetti minori.



I Baschi verdi, collaborati dalle unità cinofile del Gruppo di Olbia, sono riusciti a documentare tre cessioni di bevande alcoliche ad altrettanti minori di sedici anni, motivo per cui la barista ed il titolare del locale sono stati denunciati per la violazione dell'articolo 689 del Codice penale, che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a 25mila euro e la sospensione dell'attività per tre mesi. I controlli effettuati hanno permesso di trovare numerose dosi di sostanze stupefacenti (soprattutto cocaina e marijuana), che gli avventori, quasi tutti minorenni, hanno abbandonato a terra alla vista dei cani antidroga. Un minorenne è stato trovato in possesso di una dose di cocaina ed è stato quindi segnalato amministrativamente alla Prefettura di Sassari. Tutti i minorenni controllati sono stati affidati ai genitori intervenuti sul posto nel corso del controllo.