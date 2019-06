Condividi | Red 17:16 E’ stata prorogata a martedì 31 dicembre la data di scadenza entro la quale i bed & breakfast devono far pervenire alla Regione autonoma della Sardegna la documentazione riguardante la loro classificazione in stelle. La decisione è stata assunta dalla Giunta regionale presieduta da Christian Solinas, riunita oggi pomeriggio a Villa Devoto Stelle per i B&b: proroga a fine anno



ALGHERO - E’ stata prorogata a martedì 31 dicembre la data di scadenza entro la quale i bed & breakfast devono far pervenire alla Regione autonoma della Sardegna la documentazione riguardante la loro classificazione in stelle. La decisione è stata assunta dalla Giunta regionale presieduta da Christian Solinas, riunita oggi pomeriggio (martedì) a Villa Devoto.



La proroga, ha spiegato l’assessore regionale del Turismo Gianni Chessa, è stata disposta accogliendo le richieste di slittamento del termine, inizialmente stabilito previsto per il 4 luglio, giunte agli uffici da parte di numerosi B&b, che hanno lamentato la ristrettezza dei tempi a disposizione legata all’entrata a regime della nuova piattaforma Suape ed a causa della stagione turistica avviata. «Con la delibera adottata oggi - ha dichiarato Chessa - stiamo offrendo ulteriori sei mesi alle strutture per adeguarsi alle disposizioni contenute nelle Direttive di attuazione per la disciplina dei bed & breakfast, adottate dalla Giunta regionale lo scorso 8 gennaio». Commenti ALGHERO - E’ stata prorogata a martedì 31 dicembre la data di scadenza entro la quale i bed & breakfast devono far pervenire alla Regione autonoma della Sardegna la documentazione riguardante la loro classificazione in stelle. La decisione è stata assunta dalla Giunta regionale presieduta da Christian Solinas, riunita oggi pomeriggio (martedì) a Villa Devoto.La proroga, ha spiegato l’assessore regionale del Turismo Gianni Chessa, è stata disposta accogliendo le richieste di slittamento del termine, inizialmente stabilito previsto per il 4 luglio, giunte agli uffici da parte di numerosi B&b, che hanno lamentato la ristrettezza dei tempi a disposizione legata all’entrata a regime della nuova piattaforma Suape ed a causa della stagione turistica avviata. «Con la delibera adottata oggi - ha dichiarato Chessa - stiamo offrendo ulteriori sei mesi alle strutture per adeguarsi alle disposizioni contenute nelle Direttive di attuazione per la disciplina dei bed & breakfast, adottate dalla Giunta regionale lo scorso 8 gennaio».