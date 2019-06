Condividi | Red 19:19 Con una nota, il Direttivo del Consorzio turistico rivolge al nuovo sindaco di Alghero Mario Conoci ed ai nei eletti consiglieri comunali i migliori auguri per il prestigioso incarico che sono stati chiamati a ricoprire a servizio della città Il Riviera del corallo chiama il sindaco



ALGHERO – Con una nota, il Direttivo del Consorzio turistico Riviera del corallo rivolge al nuovo sindaco di Alghero Mario Conoci ed ai nei eletti consiglieri comunali i migliori auguri per il prestigioso incarico che sono stati chiamati a ricoprire a servizio della città. I rappresentanti del comparto turistico algherese si rivolgono sia al primo cittadino, sia ai partiti della Maggioranza, affinché definiscano nel più breve tempo possibile la composizione della Giunta, per rimettere in moto la struttura politica-amministrativa algherese.



Con specifico riferimento al comparto turistico, il Consorzio ribadisce le proposte già sottoposte prima delle elezioni a tutti i candidati a sindaco, articolate in un manifesto che è stato illustrato per la condivisione. In particolare, il Direttivo, tramite la presidente Elisa Fonnesu, che subentra a Marco Di Gangi (ora consigliere comunale), chiede che nella nomina del prossimo assessore comunale del Turismo Conoci individui «una figura con comprovate competenze ed esperienze nel settore e che sia capace di operare fin da subito per definire le strategie e le azioni indispensabili per la prossima stagione 2020 che, come noto, necessita di un anticipo nella programmazione quantomeno annuale».



Confidando «nell'instaurazione di un aperto dialogo e nel perseguimento di una stretta sinergia fra pubblico e privato per un sano e vantaggioso sviluppo economico della città», il Direttivo del Consorzio conclude ricordando che «garantirà la massima collaborazione e che veglierà costantemente affinché trovino attuazione gli impegni assunti dal sindaco Conoci, che ha sottoscritto il manifesto come proposto dal Consorzio stesso in quanto coerente con il programma amministrativo sostenuto del sindaco e dalla sua Coalizione».