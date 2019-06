Condividi | Red 11:16 La portacolori della Mercede Alghero è stata convocata dalla Bulgaria per il raduno di preparazione ai Campionati europei Under 16, in programma ad agosto a Sofia Basket: Asia Kaleva in Nazionale



ALGHERO – Asia Kaleva, giovane portacolori della Mercede Alghero, è stata convocata dalla Bulgaria per il raduno di preparazione ai Campionati europei Under 16 di pallacanestro femminile, in programma ad agosto a Sofia. «Siamo orgogliosi della convocazione di Asia», dichiara il general manager biancoblu Francesco De Rosa.



«Lei, come del resto Tijana ed Ivona (convocate con la Macedonia), è la dimostrazione che abbiamo scelto bene e che stiamo continuando a lavorare sui talenti che portiamo ad Alghero. Asia – ricorda De Rosa - è stata “Mvp morale” del Trofeo delle Regioni, Usai (arrivata dalla Dinamo 2000) è stata la miglior tiratrice da 3 nella stessa competizione».



«Vogliamo offrire, a chi sceglie la Mercede, la miglior formazione possibile, sia dal punto di vista tecnico, sia umano, per permettere alle ragazze di affermarsi nel panorama nazionale», conclude il gm algherese.



