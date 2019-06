Condividi | Red 10:18 Venerdì sera, l´autore sarà ospite della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, per presentare, accompagnato da Emiliano Di Nolfo, il suo romanzo “Pioggia sporca” (La Corte editore) Libri: Lorenzo Scano ad Alghero



ALGHERO - Venerdì 28 maggio, alle 19.30, Lorenzo Scano sarà ospite della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, per presentare, accompagnato da Emiliano Di Nolfo, il suo romanzo “Pioggia sporca” (La Corte editore). Vittorio è un ispettore di polizia vessato da creditori violenti e senza scrupoli; Marco è un giovane di ritorno dalla Germania, dov’era fuggito per cambiare vita dopo aver pestato i piedi ai pezzi grossi del suo quartiere; e Rolando, detto “Rollo”, è un perverso poliziotto dell’Antidroga che, si serve del distintivo per compiere i peggiori soprusi a danno della piccola criminalità.



Le loro storie, apparentemente sconnesse, finiranno per colludere tragicamente, quando in città transita un grosso carico di droga che fa gola a tanti. Ambientato in Italia, ma in una città senza nome, che rappresenta tutte le periferie delle grandi, caotiche metropoli; Scano racconta una storia intensa, cruda, sincera; dove i protagonisti faranno di tutto per trovare una soluzione alle loro intricate vite che sembrano invece senza via d’uscita. Cane mangia cane. Non c’è spazio per i più deboli.



