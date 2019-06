Condividi | Red 14:29 Dopo circa vent´anni, il nuovo comandante generale, il generale di Corpo d´Armata Giuseppe Zafarana, ha voluto ripristinare una cerimonia per l’Anniversario della Fondazione del Corpo, che per la prima volta è stata celebrata nella nuova caserma del Comando provinciale di Sassari La Finanza festeggia 245 anni



SASSARI - La Guardia di tinanza compie 245 anni. Dopo circa vent'anni, il nuovo comandante generale, il generale di Corpo d'Armata Giuseppe Zafarana, ha voluto ripristinare, a livello periferico, una cerimonia per l’Anniversario della Fondazione del Corpo, che per la prima volta è stata celebrata nella nuova caserma del Comando provinciale di Sassari.



A tenere gli onori di casa il comandante provinciale di Sassari, il colonnello Giuseppe Cavallaro, che ieri sera (martedì), nel corso della celebrazione, ha incontrato il personale dipendente ed i rispettivi familiari, le delegazioni delle Sezioni dell’Associazione finanzieri d’Italia della provincia ed i rappresentanti provinciali del Consiglio di rappresentanza dei militari. Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dell’Ordine del giorno speciale del comandante generale, il colonnello Cavallaro ha illustrato il bilancio di questi mesi al Comando delle Fiamme gialle del Nord Sardegna, rivolgendo ai militari un pensiero riconoscente per la professionalità dimostrata e gratitudine per l’impegno profuso quotidianamente nell’espletamento dei gravosi compiti istituzionali, evidenziando i risultati conseguiti frutto dell’eccezionale capacità di “fare squadra” di tutti i finanzieri.



All'Anfi, che ha il merito di preservare le nobili tradizioni del Corpo, sostenendone e diffondendone i valori, ed agli organismi della Rappresentanza militare, sempre sensibili alle esigenze del personale e disponibili ad un costruttivo dialogo, il comandante provinciale ha rivolto parole di apprezzamento. Un grazie particolare è stato dedicato alle famiglie dei finanzieri, che condividono gioie e sacrifici e che assicurano il loro fondamentale e paziente sostegno. Infine, c'è stata la consegna di alcune ricompense individuali di ordine morale agli appartenenti al Corpo che si sono particolarmente distinti nel corso di attività di servizio.