Concluse le fatiche della campagna elettorale ad Alghero, seppur abbastanza breve e sottotono rispetto al passato, è tempo di festeggiare (almeno per qualche ora). Sartore, Piras e Musu brindano insieme nell´osteria da Triko I Consiglieri di Triko, brindisi ad Alghero



ALGHERO - Ci sono legami e amicizie che vanno oltre il voto e l'appartenenza politica a questo o quello schieramento. Così il brindisi di qualche giorno fa in compagnia di amici, elettori e famigliari per i neo consiglieri comunali algheresi Pietro Sartore, Emiliano Piras e Peppinetto Musu ha il sapore genuino della quotidianità: E' fatto di sorrisi, battute, riconoscenza e stima (nella foto). Ad alzare il calice e assaporare delizie nostrane in compagnia di Triko, anche il neo sindaco Sardista.