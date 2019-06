Condividi | S.O. 11:23 Con l´estate, pulizia più accurata delle vie e delle strade cittadine con il lavaggio a pressione. Riprendono i lavaggi con acqua a pressione soprattutto nel centro città Alghero: Idropulitrici in centro



ALGHERO - Al via il nuovo ciclo di pulizie con lancia a pressione per le vie e le piazze della città di Alghero. Un'azione più precisa ed efficace soprattutto per i mesi estivi. Diverse le zone interessate, tra le quali il centro storico.



«Ringrazio il personale di Alghero Ambiente per l'impegno profuso in queste fasi della stagione in cui è importante intervenire con tempestività», commenta il Sindaco Mario Conoci, che sottolinea «quanto sia determinante il lavoro svolto dall'impresa che gestisce il servizio di igiene urbana».



Il nuovo servizio di lavaggio a pressione si protrarrà per l'estate con particolare attenzione per il centro storico, area nella quale si concentra particolarmente l'afflusso nelle ore serali. «Un rapporto proficuo nella gestione del servizio di igiene urbana - ribadisce Mario Conoci - è fondamentale per raggiungere insieme il miglioramento dei servizi che la città si attende».



