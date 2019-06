«Fugge il rally, colpa di Bruno»

video 25/6/2019 Rally mondiale verso lo scippo. «Uno sgarbo che mai avrei voluto» L´ex assessore provinciale Enrico Daga vede il Service park traslocare verso Olbia: «Davo per scontato che una volta insediato il Centrodestra in Regione sarebbe successo quello che abbiamo evitato in questi anni», dichiara il politico algherese, che tanto si impegnò per portare la gara in Rivera del corallo, «di cui mi sento un po´ il papà»