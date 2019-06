Condividi | M.V. 15:30 Soddisfazione dal primo partito di Alghero: I locali comunali di Piazza dei Mercati, opportunamente ristrutturati, sono ormai pronti per l’inaugurazione. Anche il parcheggio interrato verso la possibile gestione privata: c'è l'interesse Alghero: l´Inps inaugura e si rafforza



ALGHERO - Grande soddisfazione per la decisione dell’Inps di rafforzare di ulteriori cinque unità l’agenzia di Alghero, al fine di migliorare i servizi all’utenza. I locali comunali di Piazza dei Mercati/Via Lo Frasso, opportunamente ristrutturati, sono ormai pronti per l’inaugurazione imminente, presumibilmente entro metà luglio. «Non solo l’Inps non chiude, ma rilancia e amplia» sottolineano con entusiasmo dal primo partito di Alghero alle ultime elezioni comunali, la Civica di Centrosinistra "Per Alghero con Mario Bruno".



«Agli sforzi fatti dall’amministrazione comunale nella scorsa consiliatura, per mantenere gli importanti servizi ai cittadini e in particolare agli anziani, si uniscono quelli della direzione dell’Istituto di Previdenza che nei giorni scorsi ha emanato una manifestazione d’interesse pubblica per ricercare immobili nelle vicinanze di piazza mercati al fine di raddoppiare gli spazi a disposizione del personale e dell’utenza. Un risultato che rivendichiamo per ciò che rappresenta, dal punto di vista dei servizi territoriali e anche per la valorizzazione e la sicurezza di una piazza centrale accanto ai mercati, già in fase di riqualificazione» evidenziano con forza Cacciotto e compagni.



«A questo proposito, segnaliamo anche l’interesse manifestato ufficialmente da privati del settore, nell’ultima fase della consiliatura, con procedure previste dalla legge, a voler valorizzare, gestire e rivitalizzare il parcheggio interrato. Una procedura che, se incontrerà il favore del Consiglio Comunale nel definirne l’interesse pubblico, potrà aprirsi ad un bando finalizzato a migliorare complessivamente i servizi in un’area centrale e vitale della città» concludono dalla Civica algherese.



