Giunta Conoci: saltano tutti gli schemi



ALGHERO - Niente sconti. Il percorso di Mario Conoci alla guida della Coalizione di Centrodestra, prima ancora che della città di Alghero, si presenta tutto in salita. Tanto ripida da obbligare il neo sindaco a triplicare le riunioni quotidiane con i partiti nel tentativo di riportare calma e lucidità. Esattamente come era successo per conquistare l'ambita candidatura.



Circolano già i primi nomi del futuro Esecutivo, ma il vero problema rimangono le regole d'ingaggio. All'indomani della



Tanto che, saltano tutti gli schemi inizialmente ipotizzati con il



Alla base di tutto, il "peso" attribuito proprio al sindaco Conoci (sempre presente alle riunioni), espressione del Psd'Az con il sostegno forte della Lega. Sardisti che da soli però, non riuscirebbero a coprire il gap elettorale con i partiti e movimenti maggiori. Da una parte rimangono così i gruppi autonomi più forti (Forza Italia, Noi con Alghero e Udc), mentre dall'altra la Lega e il Psd'Az fanno quadrato con Fratelli d'Italia e Riformatori sardi.



Il tutto quando sono già trascorsi dieci giorni dalle elezioni. Con la proclamazione di martedì, la legge impone la convocazione del primo Consiglio entro il 5 luglio e la prima seduta non oltre il prossimo 15 luglio. Insomma, con il sindaco che ha più volte dichiarato di voler stringere i tempi ed accelerare sulla presentazione della squadra, è ufficialmente iniziato il primo conto alla rovescia della nuova era.



