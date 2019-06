Condividi | Red 23:13 Gli uomini della locale Guardia costiera hanno intensificato le attività di verifica negli arenili liberi ed in concessione per verificare il rispetto delle regole da parte di tutti Operazione Mare sicuro a Golfo Aranci



GOLFO ARANCI - Intensa attività di controllo da parte degli uomini della Guardia costiera di Golfo Aranci, al comando del tenente di Vascello Angelo Filosa, coordinati dal direttore marittimo del Nord Sardegna capitano di Vascello Maurizio Trogu, impegnati nell’Operazione Mare sicuro 2019. Sono state intensificate le attività di verifica negli arenili liberi ed in concessione per verificare il rispetto delle regole da parte di tutti. Negli ultimi giorni, grazie al miglioramento delle condizioni meteo la stagione è entrata nel pieno delle attività con un forte incremento degli arrivi e delle presenze nelle spiagge.



Pertanto, in mare i controlli sono stati condotti dalla motovedetta Cp709 e hanno riguardato il rispetto della fascia di mare riservata alla balneazione (200metri), controlli ambientali e diportistici, mentre sugli arenili le pattuglie hanno verificato la presenza e la predisposizione dei previsti servizi di salvataggio e rispettive dotazioni, rispondendo anche alle domande ed ai quesiti dei bagnanti. Con soddisfazione, è stato osservato un sostanziale rispetto delle regole, anche se i militari della Guardia costiera di Golfo Aranci, in un caso, hanno dovuto sanzionare il concessionario di un noto stabilimento balneare per l'assenza del bagnino e per la mancata predisposizione della postazione di salvamento in violazione all’Ordinanza di Sicurezza balneare, elevando una sanzione per un importo di 1.032euro.



