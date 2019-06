Condividi | Red 7:14 La perquisizione ha permesso di trovare, in un orto ben nascosto e ricavato nel terreno di proprietà, cinquantasei piante di “cannabis indica” di varia altezza (la più piccola di 40centimetri e la più alta di 140centimetri), in ottimo stato di coltivazione e recentemente innaffiate Coltivano cannabis in casa: arrestati madre e figlio



TERTENIA - Continuano i controlli, nell’ambito dei servizi mirati al contrasto dello spaccio ed al consumo di sostanza stupefacente disposti dal Comando provinciale di Nuoro. Al termine di un periodo di osservazione e nell’ambito di un vasto servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Tertenia hanno arrestato in flagranza di reato per coltivazione di sostanza stupefacente due persone del posto, madre e figlio, rispettivamente di 44 e 21 anni.



Le operazioni sono iniziate alle prime luci dell’alba quando, con l’ausilio del Nucleo Cinofili dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e di militari del Comando Compagnia di Jerzu e della locale Stazione, hanno fatto irruzione all’interno della villetta familiare. La perquisizione ha permesso di trovare, in un orto ben nascosto e ricavato nel terreno di proprietà, cinquantasei piante di “cannabis indica” di varia altezza (la più piccola di 40centimetri e la più alta di 140centimetri), in ottimo stato di coltivazione e recentemente innaffiate.



Le operazioni sono proseguite nelle autovetture di proprietà ed a casa dei due, con esito positivo, poiché venivano rinvenuti altri 11grammi di marijuana e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Il materiale e lo stupefacente sono stati sequestrati, mentre madre e figlio dovranno rispondere di coltivazione illegale di sostanze stupefacenti in concorso. Questi ultimi, in attesa di rito direttissimo, sono stati messi agli arresti domiciliari.