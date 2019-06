Condividi | Red 12:16 Trasferta toscana per i sei atleti algheresi che sabato hanno partecipato alla notturna di San Giovanni, classica del calendario podistico nazionale e seconda corsa più antica d’Italia con le sue ottanta edizioni L´Alghero Marathon corre a Firenze



ALGHERO - Trasferta fiorentina per l’Alghero Marathon che con sei atleti ha partecipato sabato scorso alla notturna di San Giovanni, classica del calendario podistico nazionale e seconda corsa più antica d’Italia con le sue ottanta edizioni alle spalle della decana “Cursa di Sant’Anna” ossia il giro podistico di Castelbuono di fine luglio nelle Madonie, che vanta novantatre edizioni. In oltre 2500 hanno preso parte alla gara nel centro storico di Firenze, di cui 1290 nella corsa competitiva di 10chilometri ed il resto suddiviso tra la Family run di 4chilometri e la non competitiva di 10chilometri.



Partenza ed arrivo da Piazza Duomo, in una serata dal clima ideale rinfrescata dal temporale del pomeriggio. Si è corso in un'atmosfera di grande suggestione, attraversando i luoghi architettonicamente ed artisticamente più belli di Firenze. Presente anche il campione olimpico in Maratona di Atene 2004 Stefano Baldini. Ai nastri di partenza per la società algherese Lorenzo Caria, Raffaele Piras e Daniela Perinu (che si è classificata 14esima assoluta in campo femminile, in 41'12”). Ha esordito in gara Fidal Renato Rimini, che ha concluso i 10chilometri sotto l’ora di gara, correndo assieme a papà Guido ed a mamma Antonella.



La vittoria in campo maschile, confermando il successo dello scorso anno, è andata al keniota Hosea Kimeli Kisorio, portacolori della Virtus Cassa risparmio Lucca. Tra le donne, successo della ruandese Clemantine Mukandanga. L'appuntamento di Firenze ha fatto da prologo al prossimo fine settimana, che vedrà i portacolori dell'Alghero Marathon di scena sabato 29 e domenica 30 giugno, rispettivamente, a Maracalagonis e ad Uta, gare entrambe valide per il Campionato regionale "Master on the road", che vede la compagine algherese in testa alla classifica per società femminile ed al secondo posto in quella maschile.