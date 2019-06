Condividi | Red 8:17 Lo ha affermato l’assessore regionale della Programmazione Giuseppe Fasolino alla presentazione di UniCa&Imprese, l’iniziativa organizzata dall’Università degli studi di Cagliari attraverso il Centro servizi di ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità ed il Centro di servizi di ateneo per la ricerca, in programma oggi alla Cittadella universitaria di Monserrato «Regione sostiene innovazione e ricerca»



CAGLIARI - «La Regione incoraggia ricerca, innovazione tecnologica e creatività per dare alle imprese un sostegno concreto e nuove opportunità di crescita. Abbiamo un patrimonio unico di risorse e vogliamo investire perché la Sardegna diventi un incubatore di nuove iniziative imprenditoriali serie e proiettate al futuro».



Lo ha affermato l’assessore regionale della Programmazione Giuseppe Fasolino alla presentazione di UniCa&Imprese, l’iniziativa organizzata dall’Università degli studi di Cagliari attraverso il Centro servizi di ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità ed il Centro di servizi di ateneo per la ricerca, in programma oggi (giovedì) alla Cittadella universitaria di Monserrato. Presenti all’incontro, il rettore Maria Del Zompo, Maria Chiara Di Guardo (prorettore delegato all’Innovazione e il territorio) Alberto Scanu (Confindustria Sardegna) e Roberta Vanni (direttore del CeSar).



“Il futuro delle nuove generazioni passa attraverso lo strumento della conoscenza ed è vitale la contaminazione creativa tra impresa e Università”, ha sottolineato Fasolino nel delineare gli scenari della collaborazione futura tra Università e Regione autonoma della Sardegna.



