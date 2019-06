Condividi | Red 14:22 Atterrato ieri sera, nello scalo gallurese “Costa Smeralda” il primo volo proveniente dalla città francese. Il nuovo volo è operativo il mercoledì e la domenica fino a domenica 1 settembre EasyJet: decolla l´Olbia-Nantes



OLBIA - easyJet incrementa l’offerta dall’aeroporto di Olbia connettendo lo scalo sardo con Nantes. È atterrato ieri sera (mercoledì), sulla pista del “Costa Smeralda” il primo volo proveniente dalla città francese. Il nuovo volo è operativo fino a domenica 1 settembre.



Con il nuovo volo verso Nantes, disponibile con frequenze bisettimanali (il mercoledì e la domenica), i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Olbia avranno a disposizione più scelta per i propri viaggi verso la Francia. Allo stesso tempo, l’apertura di questa rotta consentirà anche ai passeggeri francesi in partenza da Nantes di scegliere la Costa Smeralda come meta delle proprie vacanze per la prossima estate. Si consolida così l’impegno di easyJet per la valorizzazione del turismo e per la crescita economica e sociale dell'Isola, un territorio con grande potenziale ed una domanda in crescita costante, su cui la compagnia continua ad investire rendendo sempre più capillare il network di destinazioni servite.



Di recente, easyJet è diventata la compagnia numero 1 ad Olbia e collega il territorio con cinque Paesi europei (Grancia Germania, Gran Bretagna, Olanda e Svizzera) oltre all'Italia. Le destinazioni internazionali rappresentano la maggioranza (quindici su diciotto) di tutte quelle raggiungibili da Olbia. Come da prassi in questi casi, l'aeromobile proveniente da Nantes è stato accolto con il tipico "water cannon salute" (o "battesimo dell'acqua"), mentre un gruppo folkloristico locale vestito con abiti tradizionali sardi ha dato il benvenuto ai passeggeri. Alle foto di rito con l'equipaggio è seguito il taglio della torta e quello del nastro.