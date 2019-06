Condividi | Raffaele Cadinu 19:05 L'opinione di Raffaele Cadinu Altro che rally, serve un vocabolario



Onde evitare incomprensioni mi sono preso la briga di sbobinare l’intervista del Consigliere Emiliano Piras sul Rally: Giornalista: Qual’è la vostra posizione sul caso Rally a Olbia? Emiliano Piras: ”E’ quantomeno singolare se non fa addirittura sorridere che il Sindaco, ancora in carica, Mario Bruno, si voglia disfare di un problema che eventualmente ha creato lui. E’ lui che rappresenta le interlocuzioni!, è lui che rappresenta alle cene di gala con il Presidente ACI Sticchi Damiani, ed è lui che evidentemente… penso e speriamo… che abbia preso gli accordi seri perché il Rally possa rimanere ancora ad Alghero!. Sarà nostra cura come nuova maggioranza, sicuramente, rimediare a questa eventuale……, eve.. ehmm aaa, a questo …, a questo ennesimo danno fatto eventualmente dal Sindaco Bruno uscente, e quindi con il nostro Sindaco e con i contatti che sicuramente abbiamo a livello regionale cercheremo di far rimanere e confermare la data del rally ad Alghero perché per noi è un evento importante. Relativamente a questo anzi speriamo di sfruttare questo evento non solo per la settimana del rally, così come è stato fatto dalla precedente amministrazione, ma far diventare un evento che duri tutto l’anno questo importante data!.”



Dall'intervista si capiscono due cose: la prima è l'inconsistenza delle asserzioni, disarticolate e basate tutte sulle parole "eventuale" ed "eventualmente", pronunciate più volte anche con un filo di balbuzie, e la seconda è il clientelismo come base della politica che questa maggioranza vuole attuare. Piras afferma infatti che mediante i "contatti che sicuramente abbiamo a livello regionale" cercheranno di far rimanere il Rally ad Alghero tutto l'anno!, magari con una esposizione tutto l'anno di coltelli di Pattada!. Riassumendo la colpa è di Bruno anche se eventualmente…; il danno è stato causato da Bruno anche se eventualmente!. Ricordo però che il termine eventuale significa che una cosa può accadere o non può accadere; allora affermo, non eventualmente, ma con certezza che il Sindaco Mario Bruno non ha alcuna colpa, che se il Rally non si farà ad Alghero non è un danno causato da Mario Bruno e che invece non eventualmente ma con certezza Piras abbia bisogno di un vocabolario e di un libro di grammatica, magari in comunella con l'Assessore Regionale al Turismo, almeno si capiscono.