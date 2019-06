video Condividi | A.S. 15:30 Mai nessun consigliere aveva sfondato il muro delle mille preferenze nella storia elettorale della città di Alghero. L´impresa è riuscita a Raimondo Cacciotto, che batte ogni record (detenuto sempre da lui con le 958 preferenze del 2014) Nuovo record: Cacciotto il più votato di sempre



alghero - Con la proclamazione ufficiale degli eletti nel nuovo Consiglio comunale di Alghero arriva la conferma. Mai nessun consigliere aveva sfondato il muro delle mille preferenze nella storia elettorale della città.



L'impresa è riuscita a Raimondo Cacciotto, che batte ogni record (detenuto sempre da lui con le 958 preferenze del 2014). Una soddisfazione personale immensa i 1023 voti, che si unisce alla delusione per la sconfitta del Centrosinostra.



«Non siamo riusciti ad allargare la nostra base elettorale» ha detto con chiarezza mister 1000 preferenze (come già in passato qualcuno lo aveva ribattezzato) al microfono del Quotidiano di Alghero. L'ex consigliere regionale lascia intendere una strategia di coalizione deludente e molto discutibile.