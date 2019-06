Condividi | Red 17:04 La compagine algherese, che ha concluso la stagione perdendo la finale dei play-off, parteciperà comunque al massimo campionato regionale. Tredici le avversarie provenienti da tutta l´isola Calcio a 5: Futsal Alghero in C1



ALGHERO – «C1 siamo anche noi. Si attendeva soltanto l’ufficialità, arrivata quest’oggi con il Comunicato ufficiale del Comitato regionale. La Futsal Alghero ha diritto a partecipare al massimo campionato regionale di calcio a 5. Per noi un grande orgoglio rappresentare Alghero e il nord Sardegna, cercheremo di non farci trovare impreparati».



La notizia arriva direttamente dal profilo social della società algherese: la Futsal è stata ripescata e parteciperà al prossimo campionato regionale di serie C1 di calcio a 5. Come si ricorderà, il sodalizio presieduto da Marina Millanta, aveva perso la finale dei paly-off, ma ora, arriva comunque la promozione tanto attesa.



