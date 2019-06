video Condividi | S.A. 18:17 Neuromarketing: Gallucci, Enrico, Ortenzi



Tre pillole dal Summer Camp di Neuromarketing in corso di svolgimento presso il Parco di Porto Conte di Alghero fino al 30 giugno: nell´ordine Francesco Gallucci, vicepresidente Ainem, docente Neuromarketing presso il Politecnico di Milano; Paolo Enrico, neuroscenziato docente all´università di Sassari, presidente del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dei processi cognitivi; Ivan Ortenzi, Evangelist di Bip e coordinatore master business school Sole 24.