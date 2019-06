Condividi | Red 7:06 Chiusi per tre giorni un ristorante, per quattro una panetteria e per sette un esercizio di commercio al dettaglio di Cagliari, per quattro giorni una rivendita di frutta e verdura a Quartu Sant´Elena e per dieci giorni un piccolo emporio ad Assemini Scontrini e ricevute: controlli nel Cagliaritano



CAGLIARI - Negli ultimi giorni, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari, hanno dato esecuzione a cinque provvedimenti di chiusura nei confronti di altrettanti esercenti nei cui confronti è stata accertata la quarta mancata emissione in un lustro. Le attività commerciali destinatarie del provvedimento di chiusura sono ubicate nel capoluogo e nel vicino hinterland.



Chiusi per tre giorni un ristorante, per quattro una panetteria e per sette un esercizio di commercio al dettaglio di Cagliari, per quattro giorni una rivendita di frutta e verdura a Quartu Sant'Elena e per dieci giorni un piccolo emporio ad Assemini. La diversa durata del periodo di chiusura imposto dall’Agenzia delle entrate è commisurata, nel caso di provvedimenti superiori al minimo dei tre giorni, alla fatto che i contribuenti controllati non fossero nuovi ad essere destinatari di analoghi provvedimenti di sospensione dell’attività per reiterate mancate emissioni del documento fiscale.



