I rappresentanti sassaresi dei due partiti «valutano il progetto civico di Nanni Campus in linea con l'esigenza, sempre sostenuta dai due partiti, di discontinuità con la passata Amministrazione di Centrosinistra» Riformatori e Fortza Paris puntano su Campus



SASSARI - Riformatori Sardi e Fortza Paris fanno chiarezza in vista del ballottaggio di domenica 30 giugno per l’elezione del sindaco di Sassari. I rappresentanti sassaresi dei due partiti «valutano il progetto civico di Nanni Campus in linea con l’esigenza, sempre sostenuta dai due partiti, di discontinuità con la passata Amministrazione di Centrosinistra. Pertanto, i Riformatori sardi e Fortza Paris sostengono Nanni Campus a sindaco di Sassari», concludono Vincenzo Corrias (Riformatori) ed Antonio Cardin (Fortza Paris).



