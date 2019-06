Condividi | Red 13:14 La situazione dei lavoratori ex Gruppo Secur, lo scorrimento delle graduatorie per l’assunzione degli operatori socio sanitari e l’avvio dell’attività del Mater Olbia saranno i temi che affronterà, martedì, la Commissione regionale Sanità, presieduta dal centrista Domenico Gallus Commissione: lavoro e Mater Olbia in primo piano



OLBIA - La situazione dei lavoratori ex Gruppo Secur, lo scorrimento delle graduatorie per l’assunzione degli operatori socio sanitari e l’avvio dell’attività del Mater Olbia. Questi i temi che affronterà, martedì 2 luglio, la Commissione regionale Sanità, presieduta da Domenico Gallus, consigliere regionale dell'Udc.



Alle 11, si riunirà in seduta congiunta con la Seconda commissione-Lavoro, presieduta da Alfonso Marras (Riformatori sardi), per affrontare la situazione che vivono i lavoratori dell’ex Gruppo Secur non riassorbiti dall’appaltatore dei servizi integrati di vigilanza armata e portierato per l’Azienda ospedaliera universitaria e l'Assl di Sassari. Poi, la Commissione Sanità esaminerà la proposta di risoluzione sullo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per operatori socio sanitari approvate dal primo 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2013.



