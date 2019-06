Condividi | Red 8:16 Ieri mattina, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha firmato la nomina dei componenti della Commissione d’inchiesta sull’Aias e l’ha convocata per mercoledì 3 luglio, alle 13 Aias: ecco la Commissione d´inchiesta



CAGLIARI – Ieri mattina (giovedì), il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha firmato la nomina dei componenti della Commissione d’inchiesta sull’Aias e l’ha convocata per mercoledì 3 luglio, alle 13. «Come promesso – ha dichiarato Pais – ho accorciato i tempi di insediamento e da mercoledì la Commissione potrà cominciare a lavorare per chiarire questa vertenza che coinvolge non solo i lavoratori ma anche gli assistiti e le loro famiglie».



Era stato il Consiglio regionale martedì, approvando un ordine del giorno, a dare mandato al presidente del Consiglio per nominare i componenti della Commissione d’inchiesta sul perdurare sullo stato di insolvenza economica dell’Aias nei confronti dei propri dipendenti, sulla qualità dei servizi e la tutela dei diritti dei lavoratori. «La Commissione - sottolinea il presidente - non dovrà avere nessun fine inquisitorio, ma lavorare per chiarire, nel rispetto del Regolamento e del mandato consiliare e, parallelamente al lavoro dell'assessore Nieddu e della Commissione Sanità, una vertenza acuitasi negli ultimi anni e che coinvolge numerosi lavoratori e pazienti, nonché il fondamentale servizio di assistenza».



Fanno parte della Commissione d’inchiesta i consiglieri Francesco Agus (Progressisti), Michele Ciusa (Movimento 5 stelle), Angelo Cocciu (Forza Italia Sardegna), Michele Cossa (Riformatori sardi), Valerio De Giorgi (Gruppo misto), Michele Ennas (Lega Salvini Sardegna), Gianfranco Ganau (Partito democratico), Eugenio Lai (Liberi e uguali Sardegna), Antonio Mario Mundula (Fratelli d’Italia), Giorgio Oppi (Udc Sardegna) e Fabio Usai (Partito sardo d’azione). Nella prima seduta, presieduta da Michele Pais, saranno eletti il presidente della Commissione e l’Ufficio di Presidenza.



