Condividi | Red 10:18 Il Cosenza ha annunciato di aver raggiunto l´accordo per il rinnovo contrattuale con il calciatore algherese. Il 31enne difensore, arrivato in Calabria nel luglio di due anni fa, ha firmato fino al giugno 2021 Calcio: nuova stagione in serie B per Riccardo Idda



ALGHERO - Il Cosenza ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale con il calciatore Riccardo Idda. Il difensore rossoblu, nato ad Alghero il 26 dicembre 1988 ed arrivato in Calabria nel luglio 2017, nella stagione appena conclusa ha disputato ventuno partite (diciannove nel campionato di serie B e due in Coppa Italia) mettendo a segno due reti. Idda ha siglato un contratto che lo lega al Cosenza fino al 30 giugno 2021.



