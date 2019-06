Condividi | Cor 9:54 E´ l´assurdo epilogo di un allenatore di basket residente nel Medio Campidano, che questa mattina all´alba avrebbe deciso il suicidio. All´origine di tutto, potrebbe esserci la vicenda giudiziaria che l´aveva sconvolto Si uccide il coach condannato per abusi



ORISTANO - Tragedia a Oristano. Allenatore di basket trovato morto dai genitori in Sardegna. Non avrebbe retto al peso della condanna a 5 anni inflitta a giugno per abusi sessuali su una ragazzina di 13 anni e si sarebbe così tolto la vita.



E' l'assurdo epilogo di un allenatore di basket residente nel Medio Campidano, che questa mattina all'alba avrebbe deciso il suicidio. Il corpo è stato scoperto dai genitori, gli stessi che hanno immediatamente chiamato 118 e carabinieri, ma per l'uomo ormai non c'era più nulla da fare.



All'origine di tutto, potrebbe esserci la vicenda giudiziaria che l'aveva sconvolto. Negli ultimi tempi, infatti, il 40enne usciva poco ed era taciturno e schivo. Le indagini condotte dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Cagliari erano scattate nei primi mesi del 2018 dopo la denuncia presentata dai familiari della minorenne.