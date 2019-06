Condividi | S.O. 13:11 Un’ottima opportunità per promuovere il turismo in Sardegna e per permettere alla clientela sarda di raggiungere la Spagna e da lì avere a disposizione i migliori collegamenti per l’America Air Europa, decolla l´Alghero-Madrid



ALGHERO - 185 posti, ottimo servizio di bordo con wifi e streaming, da oggi i Boeing 737-800 di Air Europa, due volte la settimana, raggiungeranno la capitale spagnola. Un’ottima opportunità per promuovere il turismo in Sardegna e per permettere alla clientela sarda di raggiungere la Spagna e da lì avere a disposizione i migliori collegamenti per l’America.



«Dall’apertura delle prenotazioni abbiamo ricevuto un ottimo riscontro da parte della clientela. I primi voli di luglio, sia nella tratta da Alghero a Madrid che in quella opposta, hanno ottimi coefficienti di riempimento. Una grande soddisfazione per questa scelta che ci permette di incrementare la nostra presenza in Italia ma anche di sviluppare nuovi flussi verso le Americhe». Questo il commento di Renato Scaffidi, General Manager Italia di Air Europa.



«Siamo felici della nuova collaborazione con Air Europa, vettore con una delle flotte tra le più moderne d'Europa e che garantisce servizi di qualità a prezzi contenuti. Questa nuova partnership permette all'aeroporto di Alghero non solo di intensificare i collegamenti da e verso la Spagna, ma anche di attrarre flussi turistici sul territorio del Nord Ovest Sardegna sin dall'America Latina, grazie all'hub internazionale che Air Europa può vantare presso l'aeroporto di Madrid» sottolonea Fabio Gallo, CFO & Business Development Director Sogeaal.