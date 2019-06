Condividi | Red 17:01 Intervento in favore di un infortunato da parte degli uomini della motovedetta Cp709 della Guardia costiera di Golfo Aranci, al comando del tenente di Vascello Angelo Filosa, coordinato dal direttore marittimo capitano di Vascello Maurizio Trogu 85enne ferito: interviene la Guardia costiera



GOLFO ARANCI - Intervento in favore di un infortunato da parte degli uomini della motovedetta Cp709 della Guardia costiera di Golfo Aranci, al comando del tenente di Vascello Angelo Filosa, coordinato dal direttore marittimo capitano di Vascello Maurizio Trogu. Durante la mattina (venerdì), i militari sono stati allertati dal conduttore di una unità da diporto di 10metri con a bordo quattro persone.



Uno degli occupanti, un 85enne, a causa di un’onda, aveva perso l’equilibrio e cadendo si era lussato una spalla. Come riferito dai diportisti, l’anziano restava in posizione supina tenendosi braccio e petto e, essendo cardiopatico, aveva fatto temere al resto dei passeggeri il sospetto di un infarto. Questa evenienza causava maggiore agitazione da parte dei familiari. Da qui, l’immediato intervento della motovedetta, con allertamento del Servizio 118, che nel frattempo si recava in banchina.



Poco dopo, i militari intercettavano la barca vicino a Capo Figari e, visto il panico del conducente, un militare saliva a bordo dell'imbarcazione ed assumeva il comando dell'imbarcazione conducendola in sicurezza nel porto di Golfo Aranci, scortata dalla motovedetta. Giunti in banchina, il personale sanitario verificava le condizioni dell'uomo e, con l'aiuto del personale di Circomare Golfo Aranci, l'anziano veniva messo in barella, sbarcato e trasferito sull'ambulanza della Protezione civile di Monte Ruju e da qui in ospedale.