Condividi | S.O. 17:32 Nell´aeroporto di Alghero calano sia i transiti internazionali che i passeggeri nazionali nel mese di maggio. Dei tre aeroporti sardi tiene solo Cagliari, anche il Costa Smeralda col segno negativo Voli -6% ad Alghero: maggio da dimenticare



ALGHERO - Mese di maggio da dimenticare. Nell'aeroporto di Alghero calano sia i transiti internazionali che i passeggeri nazionali. -6,1% rispetto allo stesso mese del 2018, per un totale di passeggeri transitati sullo scalo Riviera del Corallo pari 119.310.



80.700 quelli nazionali (-2,6%) e 37.993 gli internazionali (-10%). La flessione rispetto al 2018 è da imputarsi prevalentemente al calo di movimenti (-12,9%) che ha coinciso col meteo incerto (numerose cancellazioni anche nelle strutture ricettive).



Dei tre aeroporti sardi tiene solo Cagliari. Il mese di maggio si conferma in negativo anche per il Costa Smeralda che chiude con un eloquente -5,5% di passeggeri (248.428). Più che positivo invece il trend di crescita a Elmas: +5,15 i transiti rispetto al 2018, pari a 394.098. Commenti ALGHERO - Mese di maggio da dimenticare. Nell'aeroporto di Alghero calano sia i transiti internazionali che i passeggeri nazionali. -6,1% rispetto allo stesso mese del 2018, per un totale di passeggeri transitati sullo scalo Riviera del Corallo pari 119.310.80.700 quelli nazionali (-2,6%) e 37.993 gli internazionali (-10%). La flessione rispetto al 2018 è da imputarsi prevalentemente al calo di movimenti (-12,9%) che ha coinciso col meteo incerto (numerose cancellazioni anche nelle strutture ricettive).Dei tre aeroporti sardi tiene solo Cagliari. Il mese di maggio si conferma in negativo anche per il Costa Smeralda che chiude con un eloquente -5,5% di passeggeri (248.428). Più che positivo invece il trend di crescita a Elmas: +5,15 i transiti rispetto al 2018, pari a 394.098.