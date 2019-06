Condividi | Red 22:04 La Regione autonoma della Sardegna ha stanziato 400mila euro per la ricostruzione e il ripristino delle opere danneggiate dalle mareggiate in località Museddu. Lo ha deciso la Giunta, su proposta dell’assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia Regione: 400mila euro per Cardedu



CARDEDU - La Regione autonoma della Sardegna ha stanziato 400mila euro per la ricostruzione e il ripristino delle opere danneggiate dalle mareggiate in località Museddu. Lo ha deciso la Giunta, su proposta dell’assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia. Si tratta di risorse comprese nell’ambito della strategia messa in campo per interventi urgenti di ripristino di opere pubbliche danneggiate da eventi o avversità atmosferiche come alluvioni, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche.



«Nel corso del 2019, si è già riscontrata la necessità di affrontare tempestivamente particolari situazioni di criticità, una di queste ha riguardato il Comune di Cardedu – spiega Frongia - Ho rinvenuto, dopo le opportune verifiche con l’Amministrazione comunale, gli estremi dell’urgenza, con particolare riferimento alla barriera costituita anche dalla sede stradale. È dovere di chi amministra la cosa pubblica riuscire a dare risposte in tempi brevi». Attualmente, infatti, l’area risulta vulnerabile rispetto ad altri eventi calamitosi che, senza interventi tempestivi, potrebbero arrecare danni alle persone, alle abitazioni, alle attività commerciali ed alle reti tecnologiche.



Da qui, la necessità di agire con tempestività. «In attesa di un intervento definitivo - è il commento del sindaco di Cardedu Matteo Piras - abbiamo stimato in 400mila euro le somme necessarie per il ripristino del tratto di viabilità, delle reti tecnologiche e della barriera a protezione della via Lungomare a Museddu. La celerità dimostrata dall'Assessorato dei Lavori pubblici nell'analisi della situazione e nello stanziamento delle risorse è stata la risposta più efficace che la nostra comunità potesse auspicare. Procederemo ora con i lavori».