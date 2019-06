Condividi | M.P. 21:35 Incentivi per le adozioni dei cani, entro il 10 luglio la consegna delle pezze giustificative. Dovranno essere consegnate all’Ufficio Ambiente di via Ponte Romano, entro mercoledì 10 luglio Porto Torres: adozione cani, fatture entro il 10 luglio



PORTO TORRES - Incentivi per le adozioni dei cani, entro il 10 luglio la consegna delle pezze giustificative. Dovranno essere consegnate all’Ufficio Ambiente di via Ponte Romano, entro mercoledì 10 luglio, le fatture e gli scontrini delle spese sostenute per il primo semestre del 2019 dagli utenti che hanno aderito al progetto "Adotta un cane".



L'iniziativa prevede l'erogazione di contributi economici a favore dei cittadini che richiedono l'adozione degli animali ospitati nei canili comunali e convenzionati, previa opportuna rendicontazione delle spese. Commenti PORTO TORRES - Incentivi per le adozioni dei cani, entro il 10 luglio la consegna delle pezze giustificative. Dovranno essere consegnate all’Ufficio Ambiente di via Ponte Romano, entro mercoledì 10 luglio, le fatture e gli scontrini delle spese sostenute per il primo semestre del 2019 dagli utenti che hanno aderito al progetto "Adotta un cane".L'iniziativa prevede l'erogazione di contributi economici a favore dei cittadini che richiedono l'adozione degli animali ospitati nei canili comunali e convenzionati, previa opportuna rendicontazione delle spese.