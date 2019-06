Condividi | Red 8:22 Da lunedì 1 luglio, riapre la biblioteca comunale in Via Era 3, dove sono stati conclusi i lavori di manutenzione per la sicurezza. La biblioteca sarà aperta con i consueti orari, dal lunedì al venerdì Riapre la biblioteca di Li Punti



SASSARI - Da lunedì 1 luglio, riapre la biblioteca comunale di Li Punti, in Via Era 3, dove sono stati conclusi i lavori di manutenzione per la sicurezza. La biblioteca sarà aperta con i consueti orari, dal lunedì al venerdì (dalle 9 alle 13.30), il martedì ed il giovedì (anche dalle 16 alle 18.45).