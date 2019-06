Condividi | S.O. 10:45 Dopo essersi consultato con l´avvocato, il 77enne torinese ha pagato la multa entro i cinque giorni che garantiscono uno sconto: 29 euro anziché 41. Ma la notizia di quella contravvenzione ha fatto il giro d´Italia e lui è in qualche modo ripagato, perché si sente vittima di un eccesso di zelo Istigazione al furto, Alghero da prima pagina



ALGHERO - Alghero, e il corpo dei Vigili in particolare, fanno "scuola". Un restauratore torinese nativo del Sassarese ma in vacanza ad Alghero scende dalla sua Mercedes dimenticando il finestrino abbassato. Va a spasso per la città ed al suo ritorno trova la sorpresa.



Multa da 41 euro per istigazione al furto. L’articolo 158 del codice stradale, infatti, non gli lascia scampo. «Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso».



