Giunta: temperature altissime, trattative congelate

ALGHERO - Stop. Troppo caldo, non solo meteorologicamente parlando. Le ultime consultazioni del neo sindaco Sardista con i sette gruppi di maggioranza hanno obbligato Mario Conoci a tirare il freno a mano. Tra appetiti crescenti e incomprensioni c’era il rischio di far saltare il banco prima ancora di iniziare. Memore probabilmente dei momenti vissuti dalla coalizione nella fase pre-elettorale, Conoci ha allentato la presa e allungato i tempi per la formazione della Giunta (che a questo punto dovrebbe essere presentata entro la prossima settimana).



Nessuna frattura particolare, ma animi troppo caldi.



Ancora troppo lontane le posizioni. 48 ore per riflettere e ripresentarsi lunedì con le idee più chiare. C’è da dirimere le divergenze sulle regole d'ingaggio: in discussione, infatti, ci sono ancora i pesi dei singoli partiti dopo la ferma presa di posizione di Lega e Psd’Az e la frattura con Forza Italia, Noi con Alghero e Udc. Così a 14 giorni ormai dal voto Alghero attende di conoscere la composizione del primo esecutivo Conoci. Circolano già i nomi degli assessori che verranno, ma che presumibilmente non saranno formalizzati prima della convocazione del Consiglio (che dovrà necessariamente partire entro il 5 luglio). Insomma, da lunedì è toto-assessori.



