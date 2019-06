Condividi | Red 15:27 Questo è l´obiettivo di “Sailing for living”, la scuola vela di Alghero, con base a Fertilia, nel camping Laguna blu, oasi nel Parco naturale di Porto Conte. La nuova attività propone corsi di vela per ogni livello di abilità ad allievi dai sei ai novantanove anni d´età Vele nel Golfo di Alghero tutto l´anno



ALGHERO - Andare a vela tutto l'anno. Questo è l'obiettivo di “Sailing for living”, la scuola vela di Alghero, con base a Fertilia, nel camping Laguna blu, oasi nel Parco naturale di Porto Conte. La nuova attività propone corsi di vela per ogni livello di abilità ad allievi dai sei ai novantanove anni d'età. Una nuova offerta sportiva per i residenti, ma sopratutto un nuovo prodotto del “turismo attivo”, capace di attirare i turisti nel territorio anche al di fuori della stagione estiva. Alghero, grazie al suo clima mite ed alle infrastrutture di cui dispone, ha tutte le potenzialità per accogliere i turisti oltre la stagione balneare, in particolare per il turismo attivo e sportivo.



Parola di Dario Delogu e Giulio Falchi, istruttori qualificati dalla Federazione italiana vela, beneficiari degli incentivi a favore dell’imprenditoria giovanile, che hanno deciso di restare nella loro terra investendo in ciò che più lì appassiona. Gli orizzonti dei due giovani sono ampi: «La vela è uno sport dove si sperimentano abilità e capacità sia del singolo, sia del gruppo. Un'attività che ha un valore ed un impatto fisico, psicologico, ma anche sociale, è infatti un’esperienza completa e altamente formativa anche per i giovani studenti. Per questo intendiamo coinvolgere le scuole in progetti di avvicinamento e scoperta del mondo della vela», sottolineano Delogu e Falchi.



«Ci rivolgiamo anche oltre confine - aggiungono i due imprenditori - in special modo al Nord Europa, a quei turisti che apprezzano il nostro clima mite durante tutto l'anno, ottimo per i nostri corsi». Sailing for Living utilizza la deriva "Fusion", che «rispecchia perfettamente la nostra filosofia: A gennaio 2019, al salone nautico di Dusseldorf, abbiamo siglato una partnership con il cantiere britannico Fusion sailboats, guidato da imprenditori ispirati a ideali comuni ai nostri», spiegano l'incontro Dario Delogu e Giulio Falchi. «Producono un prodotto che per semplicità e leggerezza si adatta perfettamente alla versatilità necessaria ad una scuola vela, infatti la barca può essere usata in singolo con solo randa o con equipaggio di due/tre persone issando il fiocco o e il gennaker», concludono Dario e Giulio. La coppia di imprenditori che hanno avuto la fortuna di condividere il progetto con la direzione del villaggio Baiaholiday. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, si può telefonare ai numeri 346/6315857 o 347/3712220, o inviare una e-mail all'indirizzo web Info@sailingforliving.com.