Turisti ubriachi: quattordici denunce a Tortolì

TORTOLÌ - Il 13 giugno, in piena notte, i Carabinieri della Stazione di Tortolì, Barisardo e della Squadriglia di Lanusei sono intervenuti in una nota struttura ricettiva, dopo la richiesta di soccorso al 112 da parte di alcuni dipendenti, che erano stati aggrediti da un gruppo di turisti alloggiati nel plesso turistico. I militari hanno identificato i villeggianti francesi già rincasati nelle loro stanze, in stato di alterazione da alcool.



Dai successivi accertamenti, è emerso che sono entrati in due bar, dopo aver danneggiato le saracinesche, rubando liquori ed altre bevande alcoliche. Il trambusto creato ha attirato l’attenzione del personale dipendente. Ma, dopo avergli chiesto spiegazioni riguardo al loro comportamento poco rispettoso, i turisti hanno aggredito il personale e, dopo aver ingaggiato una colluttazione, si sono allontanati rientrando nelle loro camere.



Ad avere la peggio è stato un dipendente della struttura turistica, che ha riportato un trauma cranico, una contusione al ginocchio sinistro ed una ferita lacero contusa al piede destro, con dieci giorni di prognosi. Da quanto emerso nelle indagini, i quattordici stranieri sono stati deferiti in stato di libertà all'Autorità giudiziaria per furto, danneggiamento aggravato e percosse.