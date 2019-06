Ubriaco al volante: 55enne denunciato

28/6/2019 Scontrini e ricevute: controlli nel Cagliaritano Chiusi per tre giorni un ristorante, per quattro una panetteria e per sette un esercizio di commercio al dettaglio di Cagliari, per quattro giorni una rivendita di frutta e verdura a Quartu Sant´Elena e per dieci giorni un piccolo emporio ad Assemini