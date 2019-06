Condividi | Cor 14:39 Un uomo di 84 anni di Sassari è morto dopo aver accusato un malore in spiaggia. Inutili i tentativi di rianimazione del personale del 118 intervenuto sul posto Malore al Lido di Alghero, muore 84enne



ALGHERO - Tragedia questa mattina al Lido di Alghero. Un uomo di 84 anni di Sassari è morto dopo aver accusato un malore in spiaggia. Inutili i tentativi di rianimazione del personale del 118 intervenuto sul posto. In zona è atterrato anche l'elisoccorso ma per l'anziano signore non c'è stato nulla da fare.