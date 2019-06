Tortolì: due arresti per traffico di stupefacenti

28/6/2019 Via Tavolara: tre arresti per spaccio a Sassari Un mese di appostamenti, di riprese filmate, di intercettazioni ambientali, di controlli hanno permesso agli agenti del Comando di Polizia locale di Sassari di documentare una fiorente attività di spaccio che si sviluppava quotidianamente in via Tavolara, sia sulle panchine poste in corrispondenza dei capolinea degli autobus, sia all´interno dei giardini pubblici