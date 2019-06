Condividi | Red 0:10 Candidato per una coalizione civica che racchiude le liste Sassari civica, Sassari progetto Comune, Noi per Sassari, Prima Sassari e Sassari è, con il 56,22percento dei consensi, ha avuto la meglio sul candidato della Coalizione del Centrosinistra Mariano Brianda (Partito democratico, Campo Progressista, Italia in Comune, Sassari città europea e Futuro in Comune), fermo al 43,78percento Campus nuovo sindaco di Sassari



SASSARI - Nanni Campus è il nuovo sindaco di Sassari. Candidato per una coalizione civica che racchiude le liste Sassari civica, Sassari progetto Comune, Noi per Sassari, Prima Sassari e Sassari è, con il 56,22percento dei consensi (24674 voti) ha avuto la meglio sul candidato della Coalizione del Centrosinistra Mariano Brianda (Partito democratico, Campo Progressista, Italia in Comune, Sassari città europea e Futuro in Comune), fermo al 43,78percento (19211). Nelle 136 sezioni allestite, sono andati al voto 44462 elettori, pari al 40,96percento degli aventi diritto.



Per Gian Vittorio Campus è un remake, visto che fu già primo cittadino del capoluogo turritano dal 2000 al 2005. Laureato in medicina e docente universitario, nel 1994 entrò in Parlamento nelle fila di Forza Italia, per poi diventare senatore con Alleanza nazionale dal 1996 al 2000. Lasciò Roma proprio per diventare sindaco di Sassari. Nel 2009 è poi diventato consigliere regionale per il Pdl. Da li passa al Gruppo Sardegna è già domani, fino al 2014. Da allora, diventa direttore del Dipartimento di Scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche dell'Università degli studi di Sassari. Ed ora, torna a Palazzo Ducale.



Questo, ufficiosamente, è il nuovo Consiglio comunale di Sassari.

Maggioranza (20 seggi). Sassari Civica (6): Peppino Palopoli, Pietro Demurtas, Giuseppe Deiana, Massimo Rizzu, Marco Manca e Sofia Demartis; Sassari progetto Comune (4): Marco Bisail, Gianbattista Gavini, Virginia Orunesu e Giovanna Posadinu; Noi per Sassari progetto civico (4): Maria Alessandra Corda, Manuel Alivesi, Lucio Carta, Carlo Sardara; Prima Sassari (3): Andrea Desole, Cristian Luisi e Grazia Rita Di Guardo; Sassari è (3): Giomma Ventura, Enrico Sini e Maria Francesca Masala.

Opposizione (13).

Centrosinistra (7 seggi). Mariano Brianda; Partito democratico (5): Giuseppe Masala, Peppino Mascia, Fabio Pinna, Carla Fundoni e Mario Pala; Italia in Comune (1): Lello Panu; Futuro in Comune (1): Marco Dettori.

Centrodestra (3 seggi). Mariolino Andria. Lega (2): Francesco Ginesu e Daniele Deiana.

Movimento 5 stelle (3 seggi): Maurilio Murru, Federico Sias) e Laura Useri.



