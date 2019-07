Condividi | Red 12:03 Ripartono giovedì sera, nello spazio all´aperto della Libreria Cyrano, le anteprime di “Dall´altra parte del mare”, il festival letterario che anima le estati di Alghero e Putifigari con libri, scrittori e storie Libri: Wu Ming 1 ad Alghero



ALGHERO - Giovedì 4 luglio, ripartono le anteprime di “Dall'altra parte del mare”, il festival letterario che anima le estati di Alghero e Putifigari con libri, scrittori e storie. Alle 21, nello spazio all'aperto della Libreria Cyrano di Alghero, in Via Vittorio Emanuele 11, Wu Ming 1 presenterà il nuovo romanzo “La Macchina del vento” (Einaudi stile libero), accompagnato da Raffaele Sari Bozzolo. Il Festival è organizzato dall'Associazione Itinerandia, con la collaborazione della Libreria Cyrano ed il patrocinio ed il sostegno della Regione autonoma della Sardegna, della Fondazione Alghero, delle Amministrazioni comunali di Alghero e Putifigari e dell'Istituto Treccani.



Wu Ming 1 fa parte del collettivo di narratori Wu Ming, autori dei romanzi “Q”, “54”, “Manituana”, “Altai”, “L'Armata dei sonnambuli”, “L'invisibile ovunque” e “Proletkult”, usciti per Einaudi a partire dal 1999. Come solista, è autore di “New Thing” (Einaudi 2004), “Cent'anni a Nordest”. “Viaggio tra i fantasmi della «guera granda»” (Rizzoli 2015), “Point Lenana” (con Roberto Santachiara, Einaudi 2013), “Un viaggio che non promettiamo breve” (Einaudi 2016) e “La macchina del vento” (Einaudi 2019). Per le edizioni Alegre, dirige la collana “Quinto tipo”, dedicata a narrazioni ibride e non-fiction creativa.



Isola di Ventotene, colonia di confino degli antifascisti, 1939. Erminio è un giovane socialista, ex studente di Lettere a Bologna. Voleva fare la tesi sui mari d’Italia nei miti greci e adesso, ironia della sorte, è segregato su uno scoglio nel Tirreno, di fronte alla dimora della maga Circe, dove rischia di impazzire. Per non cedere, Erminio guarda all’esempio di un compagno piú anziano, un uomo carismatico e tenace, da dieci anni prigioniero del regime. Si chiama Sandro Pertini. Una mattina d’autunno, dal piroscafo Regina Elena sbarca in catene Giacomo, un nuovo confinato. È un fisico romano e ha un segreto. Anzi, piú di uno. Mentre l’Italia entra in guerra e la guerra travolge l’Italia, le stranezze di Giacomo e i misteri sul suo conto influenzano Erminio, innescando una reazione a catena e trasformando l’isola in un crocevia di epoche e mondi. Perché a Ventotene ci sono anarchici, utopisti, futuri partigiani, costituenti, pionieri dell’Europa unita. Ma c’è chi sogna ancor più in grande di loro. Commenti ALGHERO - Giovedì 4 luglio, ripartono le anteprime di “Dall'altra parte del mare”, il festival letterario che anima le estati di Alghero e Putifigari con libri, scrittori e storie. Alle 21, nello spazio all'aperto della Libreria Cyrano di Alghero, in Via Vittorio Emanuele 11, Wu Ming 1 presenterà il nuovo romanzo “La Macchina del vento” (Einaudi stile libero), accompagnato da Raffaele Sari Bozzolo. Il Festival è organizzato dall'Associazione Itinerandia, con la collaborazione della Libreria Cyrano ed il patrocinio ed il sostegno della Regione autonoma della Sardegna, della Fondazione Alghero, delle Amministrazioni comunali di Alghero e Putifigari e dell'Istituto Treccani.Wu Ming 1 fa parte del collettivo di narratori Wu Ming, autori dei romanzi “Q”, “54”, “Manituana”, “Altai”, “L'Armata dei sonnambuli”, “L'invisibile ovunque” e “Proletkult”, usciti per Einaudi a partire dal 1999. Come solista, è autore di “New Thing” (Einaudi 2004), “Cent'anni a Nordest”. “Viaggio tra i fantasmi della «guera granda»” (Rizzoli 2015), “Point Lenana” (con Roberto Santachiara, Einaudi 2013), “Un viaggio che non promettiamo breve” (Einaudi 2016) e “La macchina del vento” (Einaudi 2019). Per le edizioni Alegre, dirige la collana “Quinto tipo”, dedicata a narrazioni ibride e non-fiction creativa.Isola di Ventotene, colonia di confino degli antifascisti, 1939. Erminio è un giovane socialista, ex studente di Lettere a Bologna. Voleva fare la tesi sui mari d’Italia nei miti greci e adesso, ironia della sorte, è segregato su uno scoglio nel Tirreno, di fronte alla dimora della maga Circe, dove rischia di impazzire. Per non cedere, Erminio guarda all’esempio di un compagno piú anziano, un uomo carismatico e tenace, da dieci anni prigioniero del regime. Si chiama Sandro Pertini. Una mattina d’autunno, dal piroscafo Regina Elena sbarca in catene Giacomo, un nuovo confinato. È un fisico romano e ha un segreto. Anzi, piú di uno. Mentre l’Italia entra in guerra e la guerra travolge l’Italia, le stranezze di Giacomo e i misteri sul suo conto influenzano Erminio, innescando una reazione a catena e trasformando l’isola in un crocevia di epoche e mondi. Perché a Ventotene ci sono anarchici, utopisti, futuri partigiani, costituenti, pionieri dell’Europa unita. Ma c’è chi sogna ancor più in grande di loro.