La portacolori del sodalizio olmedese è salita sul terzo gradino del podio dell´Olympic dream cup 2019, il Campionato Italiano riservato alle rappresentative regionali, disputato al Foro Italico Taekwondo Olmedo: Zedde bronzo a Roma



OLMEDO - La straordinaria stagione della Taekwondo Olmedo continua con una medaglia di spessore nazionale. Il merito è di Federica Zedde, che ha indossato i colori della Sardegna, meritando la medaglia di bronzo alla Olympic dream cup 2019, il Campionato italiano riservato alle rappresentative delle venti regioni partecipanti, che ha visto una selezione dei migliori atleti d’Italia sfidarsi al Foro Italico di Roma.



Nata nel 2006, cintura nera secondo dan, impegnata nella categoria -37chilogrammi dei Cadetti A, Zedde, dopo l’importante percorso di crescita caratterizzato dalle tre medaglie d’oro conquistate al Torneo Lanterna di Genova, al Campionato interregionale Sardegna 2019 ed al Torneo Città di San Sperate 2019, e dalle due medaglie di bronzo all’Insubria cup 2019 di Busto Arsizio ed al Toscany Open 2018, oltre alla prestazione al Campionato italiano di Riccione, con il quinto posto, fermata con un punteggio di misura dalla campionessa italiana. Recentemente, è entrata a far parte della Rappresentativa regionale Sardegna, all’esordio assoluto nella competizione organizzata dalla Federazione italiana taekwondo, per favorire la crescita delle giovani promesse del taekwondo tricolore, l'olmedese è immediatamente riuscita a lasciare il segno, con una prestazione di alto livello in cui ha dimostrato grandi doti tecniche ed un forte carattere. La medaglia è stata possibile in virtù del successo sull’atleta rappresentante la fortissima Campania, imponendosi con autorità e determinazione. Accedendo alla semifinale, ha ceduto il passo alla rappresentante del Lazio, perdendo un combattimento di altissimo livello, ma con la consapevolezza delle proprie capacità e la disponibilità a continuare il percorso di crescita sportiva.



Per il Taekwondo Olmedo, la stagione 2018-2019 è ricca di successi, con le più prestigiose medaglie conquistate ai Campionati Italiani Cadetti e Junior di combattimento. Sono quattro con, le due due medaglia d’argento ed il titolo di vicecampionessa italiana 2019 ed il bronzo al Campionato italiano 2018 di Giulia Saccu, il bronzo di Salvatore Pala al Campionato italiano'19 ed ora il bronzo di Zedde, risultati che danno grande entusiasmo ed un importante gratificazione a tutti i tecnici (Loredana Sechi, Giovanna Sechi, Rossella Puledda e Benny Carbone), per l’impegno quotidiano in palestra, che fornisce la fiducia necessaria per affrontare al meglio la prossima stagione agonistica, «dove abbiamo l’ambizione di innalzare la qualità dei nostri talenti con la convinzione di raggiungere sempre più prestigiosi piazzamenti e contribuire alla rappresentativa Sardegna con un numero sempre maggiore di atleti e portare ancor più giovani atleti ad imporsi a livello nazionale e internazionale».



