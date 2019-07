Condividi | Red 9:17 I ragazzi del maestro Di Meo sbancano per 2-4 i campi in terra battuta del circolo Le Rocce di Catania e centrano la promozione nella categoria nazionale. Decisive le vittorie del cileno HansPodlipnik-Castillo, Giacomo Dambrosi, Gabriele Paolini e del doppio Podlipnik-Castillo/Dambrosi Il Tc Alghero vola in serie B



ALGHERO – Il Tc Alghero è promosso in serie B. I ragazzi del maestro Di Meo sbancano per 2-4 i campi in terra battuta del circolo Le Rocce di Catania e centrano la promozione nella categoria nazionale a squadre.



Decisive le vittorie del cileno Hans Podlipnik-Castillo, Giacomo Dambrosi, Gabriele Paolini e del doppio Podlipnik-Castillo/Dambrosi. Unica sconfitta, quella di Michele Fois (finora imbattuto in stagione), mentre non c'è stato bisogno di concludere il secondo doppio per far partire i festeggiamenti.



«Sono sicuramente felice- dichiara a caldo il presidente del Tc Alghero Fabio Fois - Un grazie a Michele Fois e Gabriele Paolini, che in due anni ci hanno portato dalla serie D1 alla serie B. L'inserimento del maestro Di Meo ha portato ai risultati sperati, forse anche troppo velocemente, ma benvenuti. Bravissimi i nostri ragazzi, Lorenzo Carboni ed Andrea Pittalis. Un plauso a Davide Scanu, Fabio Gallo, Hans Podlipnik-Castillo e Giacomo Dambrosi. Ora bisogna prepararsi per affrontare il campionato nazionale di serie B, dove è obbligatorio il campo coperto, ma sono sicuro che troveremo la soluzione. Spero che questo risultato porti l'interesse della città e degli algheresi al tennis», conclude patron Fois.