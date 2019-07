Condividi | A.S. 12:48 Tragedia a Capo Caccia. Ritrovato nella mattinata il corpo di un ragazzo. L’allarme lanciato da alcuni turisti olandesi che hanno notato il corpo in acqua. Potrebbe anche trattarsi di suicidio ma non si esclude la pista dell’incidente Cadavere sotto il belvedere



ALGHERO - Mistero ad Alghero. Ritrovato poco dopo le 11 della mattina odierna sotto il belvedere di Capo Caccia il corpo di un ragazzo intorno alla trentina (al momento non sono note le generalità).



I primi a notare il cadavere, in acqua, sotto costa, due turisti olandesi che, grazie all'aiuto di alcuni italiani presenti sul belvedere, hanno chiamato i carabinieri della locale compagnia. Sul posto anche i militari della Guardia costiera algherese.



Gli inquirenti al momento non escluderebbero alcuna ipotesi sull’origine della tragedia. Saranno gli esami sul corpo dell’uomo a sciogliere il mistero.



Articolo in aggiornamento Commenti ALGHERO - Mistero ad Alghero. Ritrovato poco dopo le 11 della mattina odierna sotto il belvedere di Capo Caccia il corpo di un ragazzo intorno alla trentina (al momento non sono note le generalità).I primi a notare il cadavere, in acqua, sotto costa, due turisti olandesi che, grazie all'aiuto di alcuni italiani presenti sul belvedere, hanno chiamato i carabinieri della locale compagnia. Sul posto anche i militari della Guardia costiera algherese.Gli inquirenti al momento non escluderebbero alcuna ipotesi sull’origine della tragedia. Saranno gli esami sul corpo dell’uomo a sciogliere il mistero.